У будівлі сільради на Закарпатті депутат підірвав гранати: 26 людей поранено, медики намагаються реанімувати підривника - Нацполіція

На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати: 26 осіб поранено, шість із них у важкому стані, медики намагаються реанімувати підривника, повідомляє Національна поліція України.

"Сьогодні об 11:37 на лінію "102" надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати", - ідеться в повідомленні Нацполіції на сторінці у фейсбуці.

"За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинула одна людина, сам підривник, ще 11 осіб поранено", - інформують у Нацполіції.

Пізніше Нацполіція оновила інформацію про постраждалих: "Постраждали 26 осіб, шість із яких у важкому стані".

У Нацполіції також уточнили, що медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

На місці події працюють усі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.