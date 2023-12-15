У будівлі сільради на Закарпатті депутат підірвав гранати: він загинув, ще 11 осіб поранено - Нацполіція

На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати: він загинув, ще 11 осіб поранено, повідомляє Національна поліція України.

"Сьогодні об 11:37 на лінію "102" надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати", - ідеться в повідомленні Нацполіції на сторінці у фейсбуці.

"За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинула одна людина, сам підривник, ще 11 осіб поранено", - інформують у Нацполіції.

На місці події працюють усі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.