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11:18 15.12.2023

Кабмін схвалив Стратегію утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2030 року

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Кабмін схвалив Стратегію утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2030 року

Кабінет міністрів схвалив Стратегію утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2030 року.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, стратегія визначає пріоритетні напрями діяльності у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, стратегічні цілі та завдання їх досягнення.

Також вона спрямована на комплексне розв'язання таких питань: організація та координація інформаційно-просвітницької роботи у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності; формування системи кадрового забезпечення у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності; розвиток інфраструктури у цій сфері; співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Крім того, уряд затвердив операційний план заходів щодо її реалізації в 2023-2025 роках.

 

Теги: #кабмін #стратегія #ідентичність

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