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08:24 15.12.2023

РФ тримає на чергуванні в Чорному морі три кораблі, носії "Калібрів" відсутні

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РФ тримає на чергуванні в Чорному морі три кораблі, носії "Калібрів" відсутні

Флот РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі три кораблі, ще один - в Азовському морі, носії "Калібрів" серед них відсутні, повідомляють Військово-морські сили ЗС України в п'ятницю вранці.

"Станом на 08:00 15.12.2023 у Чорному морі перебуває 3 ворожі кораблі; в Азовському морі 1 ворожий корабель", - ідеться в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

Крім того, у Середземному морі перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.

"За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 36 суден, з них 6 рухалися з протоки Босфор. У Чорне море - 9 суден, з них 1 продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - йдеться в оперативній інформації.

Зазначається, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

 

 

 

Теги: #рф #кораблі

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