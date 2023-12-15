Орбан заявив, що Угорщина заблокувала €50 млрд допомоги Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина вночі заблокувала пакетне голосування за виділення €50 млрд допомоги Україні.

"Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні, вето для перегляду MFF. Ми повернемося до цього питання наступного року в #EUCO після відповідної підготовки", - написав він у соціальній мережі X.

Лідерам ЄС запропонували для ухвалення пакетне голосування: €50 млрд для України, видатки на міграційні програми, фінансування Фонду солідарності ЄС та оборони. За 26 голосів "за" проти була тільки Угорщина. Рішення не стали ухвалювати, відклавши його на початок наступного року.