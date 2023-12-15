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08:10 15.12.2023

Зеленський поговорив із європейськими лідерами після рішення Євроради щодо України

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Зеленський поговорив із європейськими лідерами після рішення Євроради щодо України

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер увечері телефонні розмови з європейськими лідерами після рішення Європейської Ради про початок переговорів про українське членство в ЄС.

Як повідомив президент у своєму телеграм-каналі, він поговорив із президентами Франції та Литви, із прем'єр-міністром Іспанії та федеральним канцлером ФРН.

Глава держави подякував Емманюелю Макрону "за теплі привітання і за всю підтримку, яку Франція надавала Україні на її євроінтеграційному шляху", Гітанасу Науседі за те, що "Литва весь цей час була одним із найвідданіших адвокатів України в ЄС".

Також Зеленський висловив подяку Педро Санчесу за особисту підтримку сьогоднішнього важливого рішення Євроради щодо України.

Крім того, президент України висловив упевненість у тому, що майбутнє "іспанське головування в ЄС завершується таким потужним результатом і точно увійде в історію".

Так само президент України пізніше переговорив із канцлером ФРН Олафом Шольцом і висловив йому подяку за лідерську роль Німеччини та його особисті зусилля. "Підтримка з боку Німеччини зростає щодня, Україна це бачить і буде завжди пам'ятати", - зазначив Зеленський.

 

 

 

 

 

 

Теги: #президент #єс #переговори #лідери

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