Зеленський поговорив із європейськими лідерами після рішення Євроради щодо України

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер увечері телефонні розмови з європейськими лідерами після рішення Європейської Ради про початок переговорів про українське членство в ЄС.

Як повідомив президент у своєму телеграм-каналі, він поговорив із президентами Франції та Литви, із прем'єр-міністром Іспанії та федеральним канцлером ФРН.

Глава держави подякував Емманюелю Макрону "за теплі привітання і за всю підтримку, яку Франція надавала Україні на її євроінтеграційному шляху", Гітанасу Науседі за те, що "Литва весь цей час була одним із найвідданіших адвокатів України в ЄС".

Також Зеленський висловив подяку Педро Санчесу за особисту підтримку сьогоднішнього важливого рішення Євроради щодо України.

Крім того, президент України висловив упевненість у тому, що майбутнє "іспанське головування в ЄС завершується таким потужним результатом і точно увійде в історію".

Так само президент України пізніше переговорив із канцлером ФРН Олафом Шольцом і висловив йому подяку за лідерську роль Німеччини та його особисті зусилля. "Підтримка з боку Німеччини зростає щодня, Україна це бачить і буде завжди пам'ятати", - зазначив Зеленський.