Окупанти за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області

Окупанти за минулий день обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано близько 80 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація станом на 21.00 четверга.

"Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 82 вибухи. Обстрілу зазнали Краснопільська, Білопільська, Новослобідська, Шалигинська, Есманська, Середина-Будська, Дружбівська, Зноб-Новгородська", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі ОВА.

Зокрема, по Середино-Будській громаді здійснено мінометні обстріли (2 вибухи), танкові обстріли (8 вибухів), артобстріл (2 вибухи) та обстріли зі стрілецької зброї.

Також ворог обстріляв із мінометів такі громади: Шалигинську (22 вибухи), Краснопільську (19 мін), Есманську (16 вибухів), Білопільську (7 мін), Новослобідську (4 вибухи) та Дружбівську (2 міни).