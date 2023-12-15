15 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 660 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 660 RUSSIAN AGRESSION

15 грудня відзначають Міжнародний день чаю, День невдахи, День Заменгофа (свято есперантистів).

В Україні - День працівників суду.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Елевтерія; преподобного Павла; святого Стефана.

День працівників суду

Професійне свято було встановлене на державному рівні і є ще однією можливістю віддати шану тим, хто несе відповідальність за справедливість у нашій країні. Свято було створено 2000 року після підписання президентського указу. Дату ж для святкування обрали зовсім не випадково. Саме цього дня 1917 року в Україні (на той час Українська Народна Республіка) було створено Генеральний суд, вищий орган судової системи.

День чаю

Це свято найбільш популярне у В'єтнамі, Індії, Шрі-Ланці, Індонезії, Непалі, Кенії, Бангладеші, Малайзії, Танзанії, Малаві. Дату святкування обрали на честь ухвалення "Всесвітньої декларації прав працівників чайної індустрії".

Ще цього дня:

1917 - У Кишиневі проголошено Молдавську Демократичну Республіку;

1917 - Українська Центральна Рада ухвалила закон про створення Генерального суду;

1932 - ЦК КП(б)У затвердив перелік 82 районів України, куди припинялося надходження промислових і продовольчих товарів за зрив планів хлібозаготівлі (початок Голодомору); у Дніпропетровській області - 27, у Чернігівській - 8, в Одеській - 15, у Харківській - 22, у Донецькій - 10 районів.

1932 - В. Молотов і Й. Сталін заборонили здійснення українізації на Далекому Сході, у Казахстані, Середній Азії, ЦЧО, щоб унеможливити проникнення висланих "буржуазно-націоналістичних елементів" до українізованих районів, наказують перекласти українські газети та видання російською мовою;

1934 - У Києві, у підвалах НКВС УСРР (пізніше Жовтневий палац), за вироком виїзної сесії Військової колегії Верховного Суду СРСР було розстріляно 28 "членів" вигаданого чекістами "Об'єднання українських націоналістів", серед яких - українські письменники Дмитро Фальковський, Григорій Косинка, Кость Буревій, Олексій Влизько, Іван Крушельницький;

1939 - В Атланті відбулася прем'єра фільму Девіда Селзніка за участю акторів Вів'єн Лі та Кларка Ґейбла "Віднесені вітром", поставленого за романом лауреатки Пулітцерівської премії Марґарет Мітчелл. Стрічка одразу стала надзвичайно популярною, побила всі рекорди касових зборів і наступного року отримала 9 "Оскарів";

1950 - У Брюсселі було підписано Конвенцію про створення Ради митного співробітництва (з жовтня 1994 р. - Всесвітня митна організація);

1961 - Суд у Єрусалимі засудив колишнього оберштурмбанфюрера гестапо Адольфа Ейхмана, який керував "остаточним вирішенням єврейського питання", до смертної кари;

1964 - У Канаді прийнято державний прапор із кленовим листом;

1970 - Уперше здійснено посадку космічного апарату із Землі на іншу планету (міжпланетна станція "Венера-7")

1995 - на 5-й зустрічі глав держав і урядів 10 країн Південно-Східної Азії в Бангкоку було підписано договір, за яким цей регіон проголошено зоною, вільною від ядерної зброї.

1995 - Європейський суд виніс рішення у так званій "справі Босмана", яке спричинило переворот у футбольній трансферній політиці.

2000 - В Україні остаточно припинила роботу Чорнобильська АЕС. Зруйнований 1986 року реактор, що містив 66 тонн розплавленого ядерного палива і 37 тонн радіоактивного пилу, незважаючи на побудований захисний "саркофаг", продовжував випромінювати радіацію.

2000 - На знак протесту проти політики президента Леоніда Кучми на головній площі Києва учасниками акції "Україна без Кучми" були встановлені перші намети.

2006 - Перший випробувальний політ новітнього винищувача-бомбардувальника п'ятого покоління F-35 "Лайтнінг" II;

2008 - Чорногорія офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу;

2009 - Відбувся перший випробувальний політ новітнього літака Boeing 787 Dreamliner;

2018 - Відновлено автокефальну помісну Православну церкву України (утворилася 988 року)

Церковне свято

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Павла Латрійського. Народився в місті Елен, був візантійським ченцем. Рано залишився без батька, який загинув під час морського бою з арабами. Здобув освіту в монастирі святого Стефана (Фригія). Коли померла й мати, Павло став пастухом. Але згодом вирушив у монастир біля гори Латр (нині територія Туреччини). Там він вів аскетичне життя, дав обітницю мовчання. Оселився в печері, а їжу отримував від пастуха, який випадково його там побачив. За своє праведне життя отримав від Господа дар передбачення і чудотворення. Пізніше преподобний Павло пішов на острів Самос, де заснував лавру і відновив три монастирі, розорені агарянами. Наприкінці життя преподобний повернувся в монастир на горі Латр, де помер 955 року.

Іменини: Василь, Іларіон, Іона, Олександр, Павло, Степан, Трифон, Сусанна.