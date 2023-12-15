Події

03:37 15.12.2023

Ще один крок до повноправного членства України у Євросоюзі

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Ще один крок до повноправного членства України у Євросоюзі

Президент України Володимир Зеленський вважає, що сьогодні, з ухваленням рішення про початок переговорів з ЄС, було зроблено "ще один крок до повноправного членства України в Євросоюзі".
“Після цього кроку ще будуть наступні. Це велика робота – інтегрувати державу, всі інституції, усі норми – все це до Євросоюзу. Але зробимо. Україна вже неодноразово доводила, на що ми здатні. Буде й інше переможне рішення – буде час, коли ми зможемо відсвяткувати вступ України до ЄС”, - сказав він у відеозверненні у п'ятницю.
Президент подякував усім, хто "підтримав, зробив саме те, про що ми домовлялися. Дякую всім в Україні – нашій команді – хто зробив усе необхідне. Рекомендації Єврокомісії ми виконали".
"Зараз в Україні у багатьох – піднятий настрій, і це важливо, це мотивація. Я вітаю всіх вас, кожного та кожного з тим, що вдалося!", - сказав Зеленський.
Також він висловив особливу вдячність усім "хлопцям, дівчатам, чоловікам і жінкам, які билися і б'ються заради України, які зараз у боях, захищають волю України, допомагають нашим воїнам – лікують, тренують, завозять зброю, виробляють зброю". "Все, чого ми досягаємо, було б неможливо без тієї героїчної сміливості наших людей, нашого народу, який так надихає весь світ. Усіх нас", - заявив глава держави.

Теги: #україна_єс #зеленський

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