Події

23:52 14.12.2023

Мішель зателефонував Зеленському, щоб привітати з "історичним поворотом" для країни

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Мішель зателефонував Зеленському, щоб привітати з "історичним поворотом" для країни

Президент Європейської ради Шарль Мішель зателефонував президентам України та Молдови Володимиру Зеленському та Майї Санду, щоб привітати їх з "історичним поворотом, який роблять їхні країни".
Про це сам Мішель повідомив у четвер на своїй сторінці у Х.
"Щойно зателефонував президентам Санду, Зеленському та прем'єр-міністру (Грузії) Гарібашвілі, щоб привітати їх з історичним поворотом, який здійснюють їхні країни з сьогоднішнім рішенням Європейської ради. Ваше майбутнє – у нашій родині ЄС", - написав президент Європейської ради.

Теги: #молдова #україна_єс #мишель

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