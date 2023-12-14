Мішель зателефонував Зеленському, щоб привітати з "історичним поворотом" для країни

Президент Європейської ради Шарль Мішель зателефонував президентам України та Молдови Володимиру Зеленському та Майї Санду, щоб привітати їх з "історичним поворотом, який роблять їхні країни".

Про це сам Мішель повідомив у четвер на своїй сторінці у Х.

"Щойно зателефонував президентам Санду, Зеленському та прем'єр-міністру (Грузії) Гарібашвілі, щоб привітати їх з історичним поворотом, який здійснюють їхні країни з сьогоднішнім рішенням Європейської ради. Ваше майбутнє – у нашій родині ЄС", - написав президент Європейської ради.