Події

21:51 14.12.2023

Зеленський провів телефонну розмову із Санду

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Зеленський провів телефонну розмову із Санду

Президент України Володимир Зеленський після заяви Європейської Ради про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу в ЄС провів телефонну розмову з молдовським лідером Маєю Санду.

"Поговорив із Маєю Санду. Привітали одне одного із сьогоднішнім рішенням Європейської ради. Це наша спільна перемога! Рухаємося до ЄС разом!", - написав президент у Телеграм-каналі.

Раніше в четвер президент Євроради Шарль Мішель повідомив, що Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови в ЄС.

 

 

 

Теги: #президент #молдова #розмова

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