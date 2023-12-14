Зеленський провів телефонну розмову із Санду

Президент України Володимир Зеленський після заяви Європейської Ради про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу в ЄС провів телефонну розмову з молдовським лідером Маєю Санду.

"Поговорив із Маєю Санду. Привітали одне одного із сьогоднішнім рішенням Європейської ради. Це наша спільна перемога! Рухаємося до ЄС разом!", - написав президент у Телеграм-каналі.

Раніше в четвер президент Євроради Шарль Мішель повідомив, що Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови в ЄС.