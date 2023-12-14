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20:51 14.12.2023

Австрія блокує санкції проти РФ у зв'язку з внесенням Києвом Raiffeisen до чорного списку - ЗМІ

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Австрія блокує санкції проти РФ у зв'язку з внесенням Києвом Raiffeisen до чорного списку - ЗМІ

Австрія домагається виключення Raiffeisen Bank International, найбільшого західного банку в Росії, з українського чорного списку в обмін на підписання нових санкцій Європейського союзу проти Росії, повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

"Австрія і банк хочуть, щоб його виключили з українського списку, прозваного "міжнародними спонсорами війни", що покликаний присоромити компанії, які ведуть бізнес у Росії та підтримують воєнні дії, наприклад, сплатою податків", - зазначено в повідомленні.

Як зазначає видання, останній крок підкреслює глибокі економічні зв'язки Австрії з Росією, рішучість банку зберегти свій прибутковий бізнес у цій країні, а також послаблення прагнення Заходу ізолювати Москву.

Хоча Австрія публічно підтримує Україну, кілька чиновників, які розмовляли з Reuters, заявили, що не хочуть повністю розривати багаторічні зв'язки з Росією, вважаючи, що відносини ще можна відновити.

Раніше в жовтні на зустрічі європейських міністрів у Києві міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг відкрито критикував цей чорний список, назвавши його довільним, сказала одна людина, обізнана про ці обговорення.

Raiffeisen - єдина австрійська компанія в цьому списку.

Австрійські чиновники висловлювали своє занепокоєння цим списком у Брюсселі, зокрема на зустрічах чиновників і дипломатів ЄС останніми тижнями, сказали три людини, обізнані з цим питанням.

Посланці банку також зустрілися з представниками Національного агентства з питань запобігання корупції, яке складає список, щоб обговорити, як виключити групу з нього.

Деякі компанії вже були виключені зі списку, зокрема угорський OTP Bank, після того як уряд наполіг на його виключенні, що викликало роздратування австрійських чиновників і самого банку.

"Ми вважаємо несправедливим те, що ми опинилися в списку", - заявив представник банку.

Канцелярія Австрії повідомила, що юридичні документи, щодо санкцій ЄС, були представлені у вівторок, і відмовилася від подальших коментарів.

 

 

 

Теги: #росія #санкції #блокування #австрія

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