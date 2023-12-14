Орбан під час голосування за рішення відкрити переговори про членство з Україною, за погодженням з іншими лідерами, покинув залу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан за погодженням з іншими членами Європейської Ради залишив залу під час голосування за відкриття переговорів про вступ з Україною, що дало змогу ухвалити одноголосне рішення.

Про це в четвер у Брюсселі на полях саміту журналістам повідомив високопоставлений європейський дипломат. "На момент голосування прем'єр-міністр Орбан був відсутній у залі, що було заздалегідь погоджено і конструктивно", - сказав дипломат.

Це дало змогу всім іншим членам Європейської Ради ухвалити одноголосне рішення.