Події

20:12 14.12.2023

Пасажирам київського метро компенсуватимуть вимушену пересадку на станції "Либідська"

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Пасажирам київського метро компенсуватимуть вимушену пересадку на станції "Либідська"

Київська міська рада на засіданні в четвер, 14 грудня, ухвалила рішення про компенсацію пасажирам метро вартості вимушеної пересадки на наземний транспорт на станції "Либідська".

"Кияни отримуватимуть компенсацію поїздок за пересадку на автобуси і тролейбуси через закриті 6 станцій "синьої" гілки метро. Маршрут із Теремків до будь-якої іншої станції метро, як і раніше, коштуватиме 8 грн," - повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації в телеграм-каналі.

Зазначається, що під час поїздки потрібно буде провалідувати транспортну карту на кожній пересадці. Уночі зайві поїздки повертатимуться на картку. Тож пасажир, проїхавши наземним транспортом і метро, платитиме лише за одну поїздку.

"Система повернення поїздок запрацює в понеділок. Деталі, як це діятиме, Київ Цифровий опублікує завтра", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #транспорт #київ #компенсації

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