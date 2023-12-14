Події

19:16 14.12.2023

Поранений під час обстрілу житель Херсона помер, госпіталізовано 92-річну жінку

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Поранений під час обстрілу житель Херсона помер, госпіталізовано 92-річну жінку

57-річний мешканець Херсона, який дістав поранення під час російського обстрілу центру міста в четвер удень, помер у лікарні, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Чоловік помер від отриманих поранень", - написав Мрочко в телеграмі.

Раніше голова міськадміністрації повідомив про його поранення. "Чоловік 57 років на момент ворожої атаки перебував на вулиці. Наразі його госпіталізовано в стані середньої тяжкості", - розповів Мрочко.

Крім того, під час обстрілу центру міста поранення також отримала жінка 1931 року народження.

"Вона потрапила під обстріл центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ після 17:00. Травмованій надається медична допомога та проводиться дообстеження", - написав Мрочко.

 

Теги: #херсон #жертва #обстріл

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