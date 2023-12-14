Президент Євроради першим питанням саміту поставив фінансування, зокрема для України
Президент Європейської ради поставив першим на порядок денний засідання лідерів Європейського Союзу питання багаторічного бюджету, перегляд якого включав би фінансування для України.
"За пропозицією президента Мішеля обговорення Європейської ради розпочалися з багаторічного бюджету (MFF)", - повідомила в четвер журналістам представник президента Єкатерина Касіньг.
За її словами, обговорення триває з таких питань, як "рівень свіжих грошей понад фінансування для України, пріоритети: передбачуваність, безперервне фінансування для України, міграція, фонд солідарності, відсоткові виплати та гнучкість - здатність швидко реагувати на розвиток подій".
"Поки що є дуже широка підтримка України. Цифри, надані зараз у таблиці, становлять приблизно третину від спочатку запропонованих у перерахунку на свіжі гроші. Більше уваги приділяється перерозподілу ресурсів і з'являється чіткіше розуміння пріоритетів", - деталізувала Касіньг.