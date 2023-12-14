Події

14:14 14.12.2023

Відкрито провадження на підставі відео атаки армії РФ під прикриттям "живого щита" українських військовополонених

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Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження на підставі оприлюдненого журналістами "Радіо свобода" відео, на якому армія РФ атакує українських захисників, прикриваючись військовополоненими як "живим щитом", інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в четвер.

За інформацією прокуратури, підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став відеоматеріал, поширений у мережі інтернет журналістами "Радіо Свобода".

"За попередніми даними, військовослужбовці рф, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, під час здійснення бойових дій проти Сил оборони України на запорізькому напрямку зухвало використовували українських військовополонених як "живий щит", - зазначається в повідомленні.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Перебіг досудового розслідування перебуває на контролі Офісу генерального прокурора. Досудове розслідування здійснює УСБУ в Запорізькій області. 

Теги: #кримінальне_провадження

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