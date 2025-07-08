Докази по "справі Гринкевичів" не дозволять фігурантам уникнути відповідальності - ДБР

Спроби тиснути на слідство чи зменшити розмір застави не допоможуть фігурантам справи щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ уникнути відповідальності, заявляють в Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Маніпулятивні вкиди в інформаційний простір щодо так званої "справи Гринкевичів" не допоможуть фігурантам уникнути відповідальності. ДБР виконало всю необхідну роботу у резонансній справі щодо постачання неякісного одягу для потреб Збройних Сил України на понад 1 млрд грн", - сказала агентству "Інтерфакс-Україна" радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Вона нагадала, що йдеться про масштабне кримінальне провадження, в межах якого працівники ДБР задокументували факти розкрадання бюджетних коштів під час воєнного стану, провели десятки експертиз і слідчих дій, зібрали докази, які не залишають сумнівів у винуватості фігурантів.

Сапьян зазначила, що обвинувальний акт по цій справі скеровано до суду 15 січня 2025 року.

"Подальше рішення — за правосуддям. Водночас ми впевнені: надані докази є переконливими і не дозволять жодному з причетних уникнути відповідальності, що б вони не намагалися зробити. Спроби зменшити розмір застави, тиснути на слідство чи дискредитувати ДБР через анонімні Telegram-канали також не дадуть жодного результату", - підсумувала радниця з комунікацій.

Раніше в соцмережах з'явилася інформація про те, що нібито афілійовані до фігуранта справи бізнесмена Ігоря Гринкевича продовжують приймати участь у тендерах на постачання для ЗСУ, а сам фігурант планує вийти з-за грат.

Як повідомлялось, наприкінці 2023 року ДБР порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для Збройних сил України. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Підприємець зі Львова курирував оборудку, до якої залучив свого сина та інших осіб. Підконтрольні їм компанії підписали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу.

29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, який пропонував $500 тисяч одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

17 січня 2024 року працівники ДБР оголосили про підозру Гринкевичу і членам злочинної організації, які завдали державному бюджету збитків на мільярд гривень. Їх викрили на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. П’яти членам організації, яку, як стверджують в ДБР, створив Гринкевич, повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації, у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану.

Міноборони розірвало всі договори, укладені зі львівським бізнесменом Гринкевичем.