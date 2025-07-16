САП відкрила кримінальне провадження проти віцепрем'єра Стефанішиної – нардеп

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти віцепрем’єр-міністра – міністра юстиції України Ольги Стефанішиної, повідомив народний депутат України (фракція "Європейська солідарність") Олексій Гончаренко.

"Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України). Про це йде мова у відповіді НАБУ на моє звернення. Провадження було відкрито 11 червня 2025 року. Досудове розслідування проводять детективи НАБУ", - написав Гончаренко в телеграм-каналі, опублікувавши також фото відповіді САП на депутатське звернення.

Він зазначив, що статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в САП, провадження було відкрито за фактами, викладеними в матеріалі "Української правди".

"Наразі про підозру у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено. Досудове розслідування триває", - зазначили в САП.

В той же час джерело агентства повідомило, шо скан документу, який викладений Гончаренком, відповідає дійсності.

Раніше, 4 червня, "Українська правда" опублікувала розслідування, у якому йшлося про те, що АРМА визначило компанію для управління Будинку профспілок у Києві, яка може бути пов'язана з родиною Стефанішиної, зокрема, колишнім чоловіком. За даними розслідування, це вже четвертий коштовний актив, який отримала одна й та сама компанія.

Пізніше повідомлялося, що мітеріали були передані до НАБУ.