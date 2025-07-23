Інтерфакс-Україна
Події
18:24 23.07.2025

На Херсонщині в результаті обстрілів троє загиблих, дев’ять людей поранені – прокуратура

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На Херсонщині в результаті обстрілів троє загиблих, дев’ять людей поранені – прокуратура
Фото: https://www.facebook.com/

Станом на 17:00 23 липня в Херсонській області в результаті російських ударів із застосуванням БПЛА та артилерії троє людей загинуло та дев’ятеро дістали поранень.

"У Херсоні окупанти вбили жінку, скинувши вибухівку з дрона. У селі Ромашкове – двоє мирних жителів загинули та двоє травмувалися внаслідок атаки на автомобіль FPV-дрона", - повідомляє Херсонська обласна прокуратура в Facebook.

Також внаслідок дронових атак у селі Зорівка постраждали двоє неповнолітніх дітей. У Херсоні – двоє дорослих.

Ще троє цивільних в обласному центрі, Інгульці та Білозерці постраждали внаслідок артилерійського обстрілу.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, гаражі, автотранспорт, приміщення підприємств.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

Теги: #атака_бпла_рф #херсонська_область #кримінальне_провадження

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