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12:17 14.12.2023

Боррель: Ми маємо продовжувати підтримувати Україну і в питанні розширення, і щодо подальшої підтримки

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Боррель: Ми маємо продовжувати підтримувати Україну і в питанні розширення, і щодо подальшої підтримки

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, що під час засідання Європейської ради лідери мають ухвалити рішення на підтримку України, зокрема і в питанні розширення.

"Я думаю, що ми маємо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки ми можемо, з погляду розширення, військової та фінансової підтримки", - сказав він у четвер у Брюсселі після прибуття на засідання Європейської ради.

Боррель повідомив, що має намір поінформувати лідерів про виконану роботу щодо зобов'язань у сфері безпеки для України. "Я продовжуватиму просити їх зрозуміти, і я впевнений, що вони це розуміють, що це - питання існування, щоб наша підтримка Україні тривала і збільшувалася. Тому що це не тільки війна проти України, це також про нашу безпеку", - пояснив він.

Високий представник зауважив, що питання розширення "займе більшу частину обговорення". "Розширення - дуже важлива зовнішня політика (ЄС). Це найсильніші можливості для стабільності, які ми маємо не тільки з Україною, а й з іншими кандидатами на Балканах і Кавказі. Тому дуже важливо ухвалити правильне рішення", - деталізував Боррель.

Окрім того, він висловив сподівання, що "отримає керівництво" щодо подальшого розвитку можливостей Мирного фонду для того, щоб продовжувати надавати військову підтримку Україні. "Ми були в Києві, обговорювали з українцями. Нині - час отримати політичне керівництво лідерів Європейської ради", - наголосив він.

Теги: #україна #боррель

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