ДБР провело обшуки в офісі та на іспанській віллі колишнього військкома Одеси, майно заарештовано

Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з поліцією Іспанії провело обшуки нерухомості колишнього військкома Одеси, його віллу й офісне приміщення в м. Марбелья провінції Малага заарештовано.

"Працівники ДБР спільно з місцевою поліцією провели обшуки в іспанській нерухомості колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Одеси", - повідомляє ДБР у четвер.

У Бюро нагадують, що стосовно ексвійськкома порушено кримінальне провадження за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало експосадовця в липні 2023 року, суд узяв його під варту, військкома було звільнено з військової служби.

"Під час розслідування, крім іншого, встановлено, що він придбав два об'єкти нерухомості в місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія", - зазначено в повідомленні.

Зокрема, у грудні 2022 року він організував купівлю на ім'я своєї матері будинку вартістю понад EUR4 млн, загальною площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. м. Також, як повідомляють у ДБР, у лютому 2023 року військком придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад EUR500 тис. загальною площею 223,9 кв. м.

"13 грудня 2023 року на підставі надісланого Державним бюро розслідувань запиту про міжнародну правову допомогу, Національною поліцією Королівства Іспанія, за участі працівників Головного слідчого управління ДБР, проведено обшуки у придбаній родичами військкома віллі та офісному приміщенні", - наголошується в повідомленні.

Під час обшуків вилучено документи, що засвідчують право володіння та розпорядження вищезазначеним майном членами його родини.

На підставі зібраних доказів та запиту ДБР компетентний орган Королівства Іспанія наклав арешт на ці віллу та офісне приміщення.

ДБР висловлює подяку співробітникам Національної поліції та Генеральної прокуратури Іспанії за оперативне виконання завдань у рамках міжнародного співробітництва та співпрацю у сфері боротьби з корупцією та іншими злочинами.

Як повідомлялося раніше, під час досудового розслідування Бюро зібрало величезний власний масив доказової бази, однак для повноцінного і неупередженого розслідування вивчалися і повідомлення ЗМІ. "Також буде досліджено матеріали НАЗК, яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського військкома на понад 188 млн грн", - інформують у ДБР.

За матеріалами розслідування суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП і членів його сім'ї. Серед раніше заарештованого майна: земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області, два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв. м, домоволодіння в Одесі площею 78,5 га, дві квартири та 1/3 квартири в Одесі, автомобілі Toyota Land Cruiser 2023 року випуску, Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 року випуску, Mercedes-Benz EQV 2022 року випуску, Mercedes-Benz GLE 400 2021 року випуску, Porsche Macan GTS 2016 року випуску, Audi A6 1999 року випуску та ін.