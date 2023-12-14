Волонтери ТЧХУ Одеської області допомагають постраждалим від атаки дронів

Волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) Одеської області надають допомогу постраждалим від російської атаки дронами в ніч на 14 грудня.

"Цієї ночі Одеса знову зазнала атаки дронами... Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста Одеської області працює на місці надзвичайної ситуації. Волонтери встановили теплопункт, де можна зігрітися, підзарядити мобільні телефони, випити чаю та перекусити", - написало ТЧХУ у фейсбуці в четвер.

Волонтери загону швидкого реагування також надають постраждалим першу домедичну та психологічну допомогу.

"В ніч проти 14 грудня Одеса та Одеська область були атаковані дронами. Внаслідок обстрілу зазнали руйнувань 11 будівель. Одна з постраждалих від обстрілу споруд - гуртожиток. На жаль, є постраждалі. За попередніми даними, це 11 осіб, серед яких - діти. Усім надана необхідна допомога",- наголошується в повідомленні Українського Червоного Хреста.