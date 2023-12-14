РФ тримає на чергуванні в Чорному морі три кораблі, носії "Калібрів" відсутні - ВМС ЗСУ

Флот РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі три кораблі, ще один - в Азовському морі, носіїв "Калібрів" серед них немає, повідомляють Військово-морські сили ЗС України в четвер уранці.

"Станом на 08:00 14.12.2023 у Чорному морі перебуває 3 ворожі кораблі, в Азовському морі 1 ворожий корабель", - ідеться в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

Крім того, у Середземному морі перебувають 4 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.

"За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 12 суден, з них 3 рухалися з протоки Босфор. У Чорне море - 17 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - сказано в оперативній інформації.

Наголошується, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).