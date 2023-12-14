Події

03:23 14.12.2023

Окупанти за минулий день обстріляли сім громад Сумської області

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Окупанти за минулий день обстріляли сім громад Сумської області

Окупанти за минулий день обстріляли сім громад Сумської області, зафіксовано близько 70 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація станом на 21.00 середи.

"Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 68 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська, Юнаківська, Білопільська, Хотинська, Великописарівська, Новослобідська, Середина-Будська громади", - зазначено в повідомленні в Телеграм-каналі ОВА.

Зокрема, по Середино-Будській громаді здійснено танковий обстріл (6 вибухів). По Великописарівській ворог гатив із гранатометів (АГС) (16 вибухів), артилерії (1 вибух) і мінометів (12 вибухів).

Також ворог обстріляв із міномету такі громади: Краснопільську (11 вибухів), Білопільську (7 мін), Юнаківську (6 вибухів), Новослобідську (4 вибухи) та Хотинську (5 вибухів).
 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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