Події

23:12 13.12.2023

Польським перевізникам не дозволили знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"

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Польським перевізникам не дозволили знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"

Мер громади Дорогуськ не дозволив проведення нової акції протесту перевізників на під'їзній дорозі до пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною, повідомляє RMF24 у середу, 13 грудня.

Відкликаючи дозвіл на протест перевізників на під'їзній дорозі до прикордонного переходу з Україною, мер Войцех Сава послався на передбачену законом передумову - загрозу майну значних розмірів, передає RMF24.

Зазначається, що перевізники-протестувальники не згодні з ухваленим рішенням мера Дорогуська відкликати дозвіл на проведення мітингу.

"Водії заявили, що подадуть апеляцію до суду, а також подадуть нові клопотання про протести в декількох місцях", - наголошується в повідомленні.

Теги: #блокада #україна #польща #перевізники

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