Події

20:31 13.12.2023

Глава МЗС Польщі Сікорський прийняв запрошення Кулеби відвідати Україну

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Глава МЗС Польщі Сікорський прийняв запрошення Кулеби відвідати Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

"Я розмовляв із Радославом Сікорським і привітав його з призначенням. Міністр Сікорський підтвердив свою прихильність подальшому зміцненню українсько-польських відносин, протидії російській агресії, інтеграції України в ЄС і НАТО, а також співпраці в інших глобальних справах", - написав Кулеба в соцмережі Х у середу ввечері.

Також очільник українського МЗС повідомив, що сторони обговорили майбутній саміт Європейського Союзу, і що Сікорський запевнив, що "Польща активно працюватиме на саміті, щоб забезпечити ухвалення необхідних рішень, включно з рішенням про відкриття переговорів щодо вступу України в ЄС".

"Міністр Сікорський також прийняв моє запрошення відвідати Україну", - зазначив Кулеба.

 

 

 

 

Теги: #польща #мзс #розмова

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