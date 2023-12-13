Глава МЗС Польщі Сікорський прийняв запрошення Кулеби відвідати Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

"Я розмовляв із Радославом Сікорським і привітав його з призначенням. Міністр Сікорський підтвердив свою прихильність подальшому зміцненню українсько-польських відносин, протидії російській агресії, інтеграції України в ЄС і НАТО, а також співпраці в інших глобальних справах", - написав Кулеба в соцмережі Х у середу ввечері.

Також очільник українського МЗС повідомив, що сторони обговорили майбутній саміт Європейського Союзу, і що Сікорський запевнив, що "Польща активно працюватиме на саміті, щоб забезпечити ухвалення необхідних рішень, включно з рішенням про відкриття переговорів щодо вступу України в ЄС".

"Міністр Сікорський також прийняв моє запрошення відвідати Україну", - зазначив Кулеба.