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18:46 13.12.2023

Більшість громадян Євросоюзу продовжують підтримувати Україну - опитування

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Більшість громадян Євросоюзу продовжують підтримувати Україну - опитування

Підтримка низки заходів, вжитих у відповідь на вторгнення Росії в Україну, серед громадян країн Європейського Союзу залишається дуже високою, свідчать підсумки опитування Євробарометра, оприлюднені представництвом ЄС в Україні в середу.

"Майже дев'ять із десяти осіб (89%) згодні з наданням гуманітарної допомоги людям, які постраждали від війни, і понад вісім із десяти (84%) згодні з прийомом до ЄС людей, які рятуються від війни. 72% згодні з наданням Україні фінансової підтримки. Стільки ж (72%) підтримують економічні санкції проти російського уряду, компаній і фізичних осіб", - зазначено в повідомленні.

Крім того, більшість європейців, приблизно шість із десяти, схвалюють надання Україні статусу кандидата в ЄС (61%) і фінансування Євросоюзом закупівлі та постачання військової техніки Україні (60%).

Більшість респондентів також задоволені реакцією ЄС на вторгнення Росії в Україну (57%). 54% європейців дотримуються такої самої позиції щодо відповіді урядів їх країн.

Опитування проводили з 23 жовтня до 15 листопада 2023 року в 27 країнах-членах ЄС. 26 471 громадян ЄС було опитано віч-на-віч. 

Теги: #україна #опитування #євросоюз

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