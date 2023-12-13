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16:51 13.12.2023

Зеленський в Осло провів зустрічі з президентом Фінляндії, прем'єрами Швеції, Данії та Ісландії

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Зеленський в Осло провів зустрічі з президентом Фінляндії, прем'єрами Швеції, Данії та Ісландії

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі в Осло з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен і прем'єр-міністром Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Як повідомляє пресслужба глави Української держави, під час зустрічі з Нііністьо Зеленський висловив подяку за пакети оборонної допомоги, за готовність Фінляндії наростити в себе виробництво артилерійських снарядів для потреб ЗСУ, а також за прихисток українських біженців і "тепле ставлення до наших людей".

"Дуже дякую вам, пане президенте, вашій команді, уряду Фінляндії, фінському народу за вашу підтримку", - зазначив Зеленський.

Зазначається, що Зеленський і президент Фінляндії скоординували позиції напередодні засідання Європейської ради в Брюсселі, а також наголосили на важливості рішення щодо початку переговорів про членство України в ЄС.

Окрім цього, глави держав обговорили глобальні політичні виклики та зусилля, які необхідні для консолідації міжнародної спільноти.

З прем'єр-міністром Швеції Зеленський обговорив прогрес України у виконанні рекомендацій Єврокомісії, а також скоординував позиції напередодні засідання ЄС.

"Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження єдності ЄС у питаннях затвердження фінансової допомоги Україні та початку переговорів про майбутнє членство нашої держави у Євросоюзі", - наголошується у пресрелізі.

Крім цього, Зеленський подякував Швеції за фінансову, гуманітарну та військову допомогу Україні, за посилення оборонних спроможностей і зміцнення української ППО, а також за "активну участь у розбудові авіаційної коаліції".

З прем'єр-міністром Данії глава Української держави обговорив шляхи посилення співпраці між країнами у сфері оборони, а також подякував Данії за підготовку пакета допомоги на понад EUR1 млрд.

"Окремо президент України відзначив лідерство та вагомий внесок Данії у створення та успішне функціонування міжнародної коаліції винищувачів. Лідери обговорили важливість консолідації та єдності ЄС напередодні засідання Європейської ради", - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Якобсдоттір Зеленський обговорив імплементацію Формули миру України, готовність Ісландії долучитися до реалізації пункту про енергетичну безпеку, а також виклики для української освіти, пов'язані з російською агресією, та забезпечення шкіл бомбосховищами.

"Президент наголосив на важливості роботи ісландської сторони щодо повернення на батьківщину незаконно вивезених російськими окупантами українських дітей", - наголошується в повідомленні.

Зеленський подякував ісландському народу за солідарність із Україною, а також за виконання попередніх домовленостей і передачу Ісландією мобільного госпіталю, за готовність надавати довгострокову економічну підтримку Україні та брати участь у розмінуванні.

Крім цього, президент відзначив активну підтримку Ісландією ініціатив України на міжнародній арені.

Теги: #лідери #зеленський #північна_європа

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