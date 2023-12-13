ДТЕК повернув світло в більшість знеструмлених унаслідок російської ракетної атаки будинків Дніпровського району Києва

Станом на 14:27 середи ДТЕК відновив електропостачання для 31 приватного будинку Дніпровського району Києва, знеструмленого внаслідок нічної ракетної атаки російських агресорів.

Як зазначається в телеграм-каналі ДТЕК, іще в чотирьох будинках, які найбільше постраждали від падіння уламків, роботи тривають.

Загалом компанія наголошує на значних руйнуваннях енергоінфраструктури.

Як повідомлялося, українська ППО ліквідувала всі десять ракет росіян, які атакували Київ о 3:00 середи. Унаслідок падіння уламків у Дніпровському районі залишилися без світла 35 приватних будинків, а також пошкоджена водопровідна мережа, постраждали 45 осіб.