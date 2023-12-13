Події

16:12 13.12.2023

ДТЕК повернув світло в більшість знеструмлених унаслідок російської ракетної атаки будинків Дніпровського району Києва

1 хв читати
ДТЕК повернув світло в більшість знеструмлених унаслідок російської ракетної атаки будинків Дніпровського району Києва

Станом на 14:27 середи ДТЕК відновив електропостачання для 31 приватного будинку Дніпровського району Києва, знеструмленого внаслідок нічної ракетної атаки російських агресорів.

Як зазначається в телеграм-каналі ДТЕК, іще в чотирьох будинках, які найбільше постраждали від падіння уламків, роботи тривають.

Загалом компанія наголошує на значних руйнуваннях енергоінфраструктури.

Як повідомлялося, українська ППО ліквідувала всі десять ракет росіян, які атакували Київ о 3:00 середи. Унаслідок падіння уламків у Дніпровському районі залишилися без світла 35 приватних будинків, а також пошкоджена водопровідна мережа, постраждали 45 осіб.

Теги: #енергопостачання #дтек #дніпровський_район

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:54 13.12.2023
Електропостачання у 35 приватних будинках у Дніпровському районі Києва після ворожої атаки буде відновлено до 14.00

Електропостачання у 35 приватних будинках у Дніпровському районі Києва після ворожої атаки буде відновлено до 14.00

16:34 11.12.2023
"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 73 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 73 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

23:50 08.12.2023
ДТЕК повернув у роботу після планових ремонтів два енергоблоки ТЕС загальною потужністю близько 300 МВт

ДТЕК повернув у роботу після планових ремонтів два енергоблоки ТЕС загальною потужністю близько 300 МВт

13:03 08.12.2023
Російські агресори втретє за добу атакували прифронтову ТЕС "ДТЕК"

Російські агресори втретє за добу атакували прифронтову ТЕС "ДТЕК"

20:25 07.12.2023
ДТЕК розпочав ліквідацію наслідків багатогодинного обстрілу РФ прифронтової ТЕС компанії

ДТЕК розпочав ліквідацію наслідків багатогодинного обстрілу РФ прифронтової ТЕС компанії

17:27 06.12.2023
У Силах оборони України служить приблизно 4,5 тис. працівників "ДТЕК" - виконавчий директор

У Силах оборони України служить приблизно 4,5 тис. працівників "ДТЕК" - виконавчий директор

16:36 06.12.2023
"ДТЕК Енерго" залучило до роботи у своїх шахтах понад 3 тис. ВПО, а також жінок замість мобілізованих працівників - СЕО

"ДТЕК Енерго" залучило до роботи у своїх шахтах понад 3 тис. ВПО, а також жінок замість мобілізованих працівників - СЕО

18:51 05.12.2023
Уламки російських снарядів поранили енергетика ДТЕК на Донеччині під час огляду об'єкта

Уламки російських снарядів поранили енергетика ДТЕК на Донеччині під час огляду об'єкта

19:14 03.12.2023
На Одещині через негоду постраждало понад три тис. ліній електропередачі

На Одещині через негоду постраждало понад три тис. ліній електропередачі

08:34 30.11.2023
В Одеській області через негоду без енергопостачання 109 населених пунктів

В Одеській області через негоду без енергопостачання 109 населених пунктів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До кінця року ЄС поставить Україні 500 тис. снарядів - чиновник

Зеленський в Осло провів зустрічі з президентом Фінляндії, прем'єрами Швеції, Данії та Ісландії

12-й пакет санкцій ЄС для РФ практично готовий - високопоставлений європейський дипломат

Напередодні саміту Європарламент проголосував резолюцію із закликом до лідерів ЄС розпочати з Україною переговори про вступ

Якщо ЄС не ухвалить рішення про початок переговорів з Україною, це означатиме, що Путін наклав вето на це рішення - Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський провів зустріч із королем Норвегії Гаральдом V

Мішель: Майбутній саміт буде важким, я працюю день і ніч, щоб рішення щодо України було позитивним

Російські атаки із середини липня пошкодили 105 об'єктів портової інфраструктури - АМПУ

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про доброчесне лобіювання

До кінця року ЄС поставить Україні 500 тис. снарядів - чиновник

Відпочинок в Україні підтримують 78% опитаних - дослідження

Зеленський в Осло провів зустрічі з президентом Фінляндії, прем'єрами Швеції, Данії та Ісландії

12-й пакет санкцій ЄС для РФ практично готовий - високопоставлений європейський дипломат

Другий наданий Німеччиною "Петріот" буде розгорнуто в Україні до кінця року - Шольц

Лідери країн Північної Європи підтримають Україну наступного року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА