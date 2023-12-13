Якщо ЄС не ухвалить рішення про початок переговорів з Україною, це означатиме, що Путін наклав вето на це рішення - Зеленський

Якщо Європейський Союз не ухвалить рішення про початок переговорів з Україною, це означатиме, що Путін наклав вето на це рішення, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Тому якщо не буде там (на саміті ЄС у Брюсселі - ІФ-У) позитиву, це свідчитиме про те, що Путін наклав вето на це рішення", - сказав він у середу на брифінгу в Осло.

"Є блокування з боку Угорщини, і це факт. З нашого боку ми були дуже конструктивні, ми зробили абсолютно все, щоб не давати жодного шансу цій або іншій державі блокувати", - сказав він.

Росія, додав Зеленський, "почала працювати з країнами, не тільки Європою, а країнами на багатьох континентах, і тиснути на них".