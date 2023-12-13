Події

11:32 13.12.2023

Зеленський прибув до Норвегії для участі у другому саміті "Україна-Північна Європа"

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Зеленський прибув до Норвегії для участі у другому саміті "Україна-Північна Європа"

Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 грудня, прибув в Осло (Норвегія) для участі в другому саміті "Україна-Північна Європа".

"Разом із лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції говоритимемо про посилення оборонної, політичної та економічної співпраці, про наше спільне майбутнє в Європі. Наша мета – безпека та справедливий і міцний мир на континенті", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Також у межах візиту заплановані двосторонні переговори президента з учасниками саміту.

"Зустрінуся з Його Величністю Королем Гаральдом V, відвідаю Стортинг, поспілкуюся з норвезькими політиками та підприємцями. Особисто подякую Норвегії за всю дуже вчасну та принципову підтримку, яку вона надавала Україні від початку повномасштабного вторгнення", - зазначив Зеленський.

 

Теги: #норвегія #зеленський

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