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10:35 13.12.2023

РФ утратила 87% своїх довоєнних сухопутних військ і 2/3 танків - ISW

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РФ утратила 87% своїх довоєнних сухопутних військ і 2/3 танків - ISW

Війна в Україні спустошила довоєнну російську армію, хоча РФ частково компенсувала ці втрати і продовжує готуватися до тривалої війни в Україні, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) у середу з посиланням на дані розвідки США.

"У розсекреченій розвідувальній оцінці повідомляється, що російські війська втратили 315 тис. осіб із 360 тис. особового складу, 2200 із 3500 танків і 4400 із 13 тис. 600 бойових машин піхоти і бронетранспортерів, які брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну. В оцінці йдеться про те, що станом на кінець листопада 2023 року російські сухопутні війська втратили понад чверть своїх запасів військової техніки, які були до вторгнення, що знижує складність і масштаб російських наступальних операцій в Україні", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними ISW, російське керівництво вжило масштабних заходів щодо формування сил, щоб компенсувати людські втрати. У вересні 2023 року українська розвідка повідомила, що російські війська мають 420 тис. військовослужбовців в окупованих областях України.

"Часткова мобілізація розпочалася у вересні 2022 року, і тривалі російські зусилля з криптомобілізації, найімовірніше, компенсували російські втрати, про які повідомила розвідка США, хоча нові російські військовослужбовці, імовірно, мають нижчі бойові можливості, ніж ті, яких вони замінили. Російське військове командування також докладає довгострокових зусиль щодо реструктуризації та розширення з метою формування стратегічних резервів і підготовки до потенційної майбутньої широкомасштабної війни із застосуванням звичайних озброєнь проти НАТО, хоча короткострокові й середньострокові потреби України в живій силі, імовірно, підривають ці зусилля", - наголошується у зведенні.

Крім того, повідомляється, що РФ поступово мобілізує свою оборонно-промислову базу для розв'язання проблем із матеріальними втратами в Україні й підтримання тривалих військових дій, хоча немає жодних ознак того, що вона домоглася значного прогресу в компенсації втрат бронетехніки в Україні.

 

Теги: #війна #isw

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