У Києві 53 постраждалих від нічної атаки, 20 госпіталізовано

У Києві станом на 9:00 унаслідок нічної ракетної атаки постраждали 53 людини ( 36 жінок і 17 чоловіків, зокрема шестеро дітей), повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Із них 20 постраждалих госпіталізовано. Переважна більшість - 34 людини - отримали різані рани тіла. Ще у вісьмох гостра реакція на стрес. У решти: забої м'яких частин тіла, садна, опіки та інші травми. Інформації щодо загиблих немає", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі військової адміністрації.

Раніше повідомляли про 51 постраждалого віком від 5 до 80 років.