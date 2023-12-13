Події

09:58 13.12.2023

У Києві 53 постраждалих від нічної атаки, 20 госпіталізовано

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У Києві 53 постраждалих від нічної атаки, 20 госпіталізовано

У Києві станом на 9:00 унаслідок нічної ракетної атаки постраждали 53 людини ( 36 жінок і 17 чоловіків, зокрема шестеро дітей), повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Із них 20 постраждалих госпіталізовано. Переважна більшість - 34 людини - отримали різані рани тіла. Ще у вісьмох гостра реакція на стрес. У решти: забої м'яких частин тіла, садна, опіки та інші травми. Інформації щодо загиблих немає", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі військової адміністрації.

Раніше повідомляли про 51 постраждалого віком від 5 до 80 років.

 

Теги: #кмда #київ #обстріли

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