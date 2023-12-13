Події

08:06 13.12.2023

Між ЗС України та окупантами відбулося 95 бойових зіткнень за добу

2 хв читати
Між ЗС України та окупантами відбулося 95 бойових зіткнень за добу

За добу між ЗСУ та окупантами відбулося 95 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу відбулося 95 бойових зіткнень", - сказано в повідомленні.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога біля Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області.

На лиманському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога поблизу Макіївки Луганської області.

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 5 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 51 атаку ворога в районах на схід від Новокалинового, на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, на південь від Сєверного, на південь від Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки Донецької області, де відбили 13 атак.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника в районах на північ від Приютного, на захід від Вербового та на південь від Роботиного Запорізької області. Водночас на мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:01 13.12.2023
Росіяни за добу здійснили два ракетних і 13 авіаударів, а також 63 обстріли з РСЗВ

Росіяни за добу здійснили два ракетних і 13 авіаударів, а також 63 обстріли з РСЗВ

07:58 13.12.2023
ЗС України за добу ліквідували 850 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 850 окупантів

19:31 12.12.2023
ЗС України відбили 37 ворожих атак на авдіївському напрямку

ЗС України відбили 37 ворожих атак на авдіївському напрямку

19:23 12.12.2023
Українська авіація завдала одного удару по району зосередження особового складу росіян

Українська авіація завдала одного удару по району зосередження особового складу росіян

19:16 12.12.2023
Протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 3 авіаударів, здійснив 38 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 3 авіаударів, здійснив 38 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

08:22 12.12.2023
ЗС України за добу ліквідували 800 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 800 окупантів

07:42 12.12.2023
На фронті за добу було 89 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 42 атаки

На фронті за добу було 89 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 42 атаки

07:26 12.12.2023
Окупанти за добу здійснили десять ракетних, 18 авіаударів і 60 обстрілів із РСЗВ

Окупанти за добу здійснили десять ракетних, 18 авіаударів і 60 обстрілів із РСЗВ

07:17 12.12.2023
Українська авіація за добу двічі атакувала сили противника

Українська авіація за добу двічі атакувала сили противника

19:34 11.12.2023
ЗС України завдали ударів по чотирьох місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

ЗС України завдали ударів по чотирьох місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Знищено десять балістичних ракет і десять БПЛА, які атакували Київ

Лідер республіканців у Сенаті Макконнелл заявив про "практичну неможливість" надання допомоги Україні до Різдва

Байден підписав указ про виділення $200 млн допомоги Україні

Умєров про можливі відставки Залужного й Наєва: На сьогодні такого питання немає

США запровадили санкції щодо понад 150 осіб і структур за забезпечення роботи "оборонки" РФ

ОСТАННЄ

ССО ліквідували ворожу розвідгрупу в районі Авдіївки

Ворог намагався дронами атакувати об'єкти цивільної інфраструктури Одещини, ППО знищила дев’ять БПЛА

Окупанти обстріляли Нікопольський район

У Хмельницькій області ППО ліквідувала один БПЛА

Знищено десять балістичних ракет і десять БПЛА, які атакували Київ

У середу запустять "човниковий рух" між "Теремками" і "Деміївською"

У Дніпровському районі від падіння уламків ракети пошкоджено водопровідну мережу, а кількість постраждалих зросла до півсотні

Ворог посилює ракетний терор Києва, застосовуючи балістику

У населених пунктах Київщини організовують альтернативні засоби зв'язку після збою в "Київстарі"

Кількість поранених унаслідок нічної атаки Києва зросла до 51, серед них шестеро дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА