Між ЗС України та окупантами відбулося 95 бойових зіткнень за добу

За добу між ЗСУ та окупантами відбулося 95 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу відбулося 95 бойових зіткнень", - сказано в повідомленні.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога біля Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області.

На лиманському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога поблизу Макіївки Луганської області.

На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 5 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 51 атаку ворога в районах на схід від Новокалинового, на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, на південь від Сєверного, на південь від Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки Донецької області, де відбили 13 атак.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника в районах на північ від Приютного, на захід від Вербового та на південь від Роботиного Запорізької області. Водночас на мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.