ЗС України за добу ліквідували 850 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 850 окупантів, 18 танків, 15 бронемашин, 3 артсистеми, 10 БПЛА, 18 одиниць авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці в середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 341500 (+850) осіб, танків - 5682 (+18) од, бойових броньованих машин - 10594 (+15) од, артилерійських систем - 8076 (+3) од, РСЗВ - 919 (+0) од, засоби ППО - 605 (+0) од, літаків - 324 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6173 (+10), крилаті ракети - 1596 (+0), кораблі/катери - 22 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 10662 (+12) од, спеціальна техніка - 1176 (+6)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.