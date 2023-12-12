Україна подала заявку на отримання статусу спостерігача при СПК - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна подала заявку на отримання статусу спостерігача при Співдружності португаломовних країн (СПК), повідомляє пресслужба МЗС.

"Україна подала заявку на отримання статусу асоційованого спостерігача при Співдружності португаломовних країн (СПК)", - цитує пресслужба слова Кулеби.

Міністр зазначив, що спільні цінності, які ґрунтуються на принципах Статуту ООН і повазі до мовного та культурного розмаїття, дають нам інструменти для розвитку співпраці.

У МЗС зазначили, що СПК - міжнародна організація, що об'єднує 9 країн, у яких португальська є офіційною державною мовою (Ангола, Бразилія, Кабо-Верде, Гвінея-Бісау, Екваторіальна Гвінея, Мозамбік, Португалія, Сан-Томе і Принсіпі, Східний Тимор).

"Україна зацікавлена в налагодженні співробітництва в економічній, соціальній та культурній сферах із державами-членами організації", - наголосив Кулеба.