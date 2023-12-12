Кабмін передбачив для Міноборони можливість створювати суб'єкти у сфері медіа й офіційні друковані видання

Кабінет Міністрів України передбачив для Міністерства оборони можливість створювати суб'єкти у сфері медіа й офіційні друковані видання.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, з метою приведення у відповідність до закону від 21 березня 2023 року "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та проходження військової служби" внесено зміни до положення про Міністерство оборони України.

Зокрема, передбачено, що Міноборони встановлює співвідношення чисельності осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу за військовими званнями та граничні строки перебування таких осіб у Збройних силах; визначає порядок направлення і строки перебування військовослужбовців Збройних сил, зокрема, в міжнародних організаціях; створює суб'єкти у сфері медіа й офіційні друковані видання.