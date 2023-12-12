Україна зобов'язується створити суд із розгляду адмінсправ щодо держорганів і перезавантажити БЕБ до серпня 2024 року - оновлений меморандум із МВФ

До серпня 2024 року Україна створить спеціальний суд, який розглядатиме адміністративні справи щодо державних органів, а також перезавантажить роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ).

"Після розпуску Київського окружного адміністративного суду в грудні 2022 року ми ухвалимо закон про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК)", - ідеться в тексті оновленого меморандуму про фінансову та економічну політику, оприлюдненого на сайті МВФ у вівторок.

Згідно з документом, судді цього суду будуть належним чином перевірені на предмет професійної компетентності та доброчесності шляхом голосування незалежними експертами з міжнародним досвідом.

Також у меморандумі зазначено зобов'язання ухвалити новий закон про Бюро економічної безпеки (БЕБ) із чітким мандатом для Бюро і можливістю проведення слідчих дій.

Згідно з документом, нове БЕБ розслідуватиме серйозні економічні злочини. "Закон поважатиме наявне розмежування між слідчими повноваженнями БЕБ і Національного антикорупційного бюро", - зазначається в меморандумі.

У меморандумі зазначено, що пропонований структурний контрольний показник створення суду - кінець липня 2024 року, перезавантаження роботи БЕБ - до кінця червня 2024 року.