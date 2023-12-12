Події

16:44 12.12.2023

Умєров і Залужний відвідали воїнів на східному напрямку

1 хв читати
Умєров і Залужний відвідали воїнів на східному напрямку

Міністр оборони України Рустем Умєров і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали позиції українських захисників на східному напрямку, де ознайомилися із ситуацією й обговорили ключові потреби воїнів, повідомляє пресслужба Міноборони.

"Міністр оборони Рустем Умєров разом із головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним відвідали позиції воїнів на східному напрямку та привітали їх із Днем Сухопутних військ. Міністр вручив державні нагороди бійцям", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

"Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив міністра та головнокомандувача із ситуацією на східному напрямку. Також обговорили ключові потреби українських воїнів, які необхідні для ефективного знищення ворога", - зазначено в повідомленні.

Своєю чергою Умєров зазначив, що під час поїздки також було обговорено питання підготовки рекрутів і посилення фортифікацій уздовж усієї лінії зіткнення. Крім цього, Міноборони і Генштаб розвивають спільний план дій, а також оцінюють потенційні загрози.

"Працюємо над посиленням постачання зброї на фронт, запускаємо виробництва, розширюємо можливості закупівель БПЛА (як розвідувальних, так і ударних), щоденно на зв'язку з партнерами", - наводить слова Умєрова пресслужба.

Теги: #міноборони #залужний #умєров

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:04 11.12.2023
Умєров поговорив із міністром оборони Угорщини, запросив його в Україну

Умєров поговорив із міністром оборони Угорщини, запросив його в Україну

15:49 10.12.2023
За тиждень знищено 6780 російських окупантів і 690 одиниць ворожої техніки

За тиждень знищено 6780 російських окупантів і 690 одиниць ворожої техніки

19:00 09.12.2023
Рада дала НБУ рік відстрочки на запуск адмінпроцедури і дозволила дарувати майно Міністерству оборони

Рада дала НБУ рік відстрочки на запуск адмінпроцедури і дозволила дарувати майно Міністерству оборони

12:34 09.12.2023
Умєров запросив генерального інспектора Міноборони США відвідати Київ

Умєров запросив генерального інспектора Міноборони США відвідати Київ

10:20 09.12.2023
Готуються напрацювання на 2024 рік, щоб РФ назавжди пішла з Криму - глава Міноборони України

Готуються напрацювання на 2024 рік, щоб РФ назавжди пішла з Криму - глава Міноборони України

19:29 08.12.2023
Польські ВМС посилять вертольотами для протичовнової боротьби

Польські ВМС посилять вертольотами для протичовнової боротьби

17:11 08.12.2023
Триває плідна двостороння робота щодо передачі Україні літаків Gripen - Міноборони

Триває плідна двостороння робота щодо передачі Україні літаків Gripen - Міноборони

19:35 07.12.2023
Уряд виділив 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення - Шмигаль

Уряд виділив 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення - Шмигаль

18:53 07.12.2023
Умєров зустрівся з головкомом Об'єднаних сил НАТО Каволі у США

Умєров зустрівся з головкомом Об'єднаних сил НАТО Каволі у США

14:18 07.12.2023
Умєров: Прямі закупівлі з американськими компаніями - один з пріоритетів

Умєров: Прямі закупівлі з американськими компаніями - один з пріоритетів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Збій у роботі "Київстару" на дії українських військових не вплинув - Сухопутні війська

ГУР повідомили про злам серверів податкової служби РФ

Штурмовики 24-ї ОМБр зайняли один із териконів у Горлівці - Зеленський

Розглядається можливість примусової евакуації зі ще кількох прифронтових громад Харківщини - Синєгубов

Глава МВС: У зв'язку зі збоєм у роботі оператора "Київстар" українці можуть звернутися по допомогу до поліцейських, нацгвардійців і прикордонників

ОСТАННЄ

Законодавці ЄС домовилися про правила конфіскації злочинних грошей

Кабмін погодив призначення нових голів Донецької та Рівненської ОДА

Через збій у роботі "Київстару" в Черкасах частково не працює система оповіщення про тривогу - голова ОВА

Україна зобов'язується створити суд із розгляду адмінсправ щодо держорганів і перезавантажити БЕБ до серпня 2024 року - оновлений меморандум із МВФ

Україна надасть результати зовнішнього аудиту ефективності НАБУ орієнтовно до кінця вересня 2024 року - оновлений меморандум із МВФ

Ворог безуспішно намагається наступати на Синьківку поблизу Куп'янська, за добу там знищено 189 окупантів і 17 одиниць техніки

Збій у роботі "Київстару" на дії українських військових не вплинув - Сухопутні війська

У Києві лікаря-стоматолога засуджено до 10 років ув'язнення за замах на вбивство двох осіб

ГУР повідомили про злам серверів податкової служби РФ

Україна обіцяє провести відкритий конкурс 24 суддів ВАКС до серпня 2024 року - оновлений меморандум із МВФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА