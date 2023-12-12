Ворог безуспішно намагається наступати на Синьківку поблизу Куп'янська, за добу там знищено 189 окупантів і 17 одиниць техніки

Спроби російських окупантів захопити село Синьківка Куп'янського району Харківської області безуспішні, ворог зазнає суттєвих втрат, повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Ворог намагається всіма силами наступати й підтягує резерви зі своїх штурмових загонів, щоб продовжувати свої спроби наступу. На цьому етапі вони успіху не мають, за минулу добу (українські військові - ІФ-У) відбили 10 ворожих атак - це поблизу Синьківки саме, Спірного, Веселого", - сказав Фітьо в ефірі телемарафону в п'ятницю.

За його словами, ворог не дуже активно використовує безпілотні літальні апарати через складні погодні умови, запустив лише сім дронів за добу, проте здійснив за цей період 304 обстріли на всьому куп'янському напрямку.

"Тим не менше вдалося знищити популяцію російських окупантів на території України в кількості 189 осіб, знищити 17 одиниць ворожої техніки: один танк, п’ять БМП-1, дві БМП-2. Бачимо, що ворог активний, ворог не припиняє своїх спроб атакувати в напрямку Куп'янська, від своїх намірів не відмовився і, незважаючи на величезні втрати в людській силі, все ж таки продовжує наступати на цьому напрямку", - сказав представник Сухопутних військ.

На запитання, який стратегічний інтерес для окупантів становить Синьківка, Фітьо відповів: "Синьківка може бути майбутнім плацдармом для подальшого наступу на саме місто Куп'янськ; не так сама Синьківка, як саме місто Куп'янськ є важливим і логістично, і іміджево".