Штурмовики 24-ї ОМБр зайняли один із териконів у Горлівці - Зеленський

Українські військовослужбовці змогли захопити позиції російських окупантів і зайняти терикон у міській межі м. Горлівка Донецької області, повідомив у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Наші герої - штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади. Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор", - написав Зеленський у телеграмі.