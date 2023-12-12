Події

12:08 12.12.2023

Київська ОВА скасувала договір на закупівлю 1000 FPV дронів через порушення умов

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Київська ОВА скасувала договір на закупівлю 1000 FPV дронів через порушення умов

Київська обласна військова адміністрація розриває договір за тендером, який було оголошено у листопаді Департаментом цивільного захисту ОВА на закупівлю 1000 FPV дронів.

"Уся партія мала поїхати до 72-ї бригади, яка боронить країну на східному напрямку. Причина – постачальник ТОВ "КОНКОРД-22", який виграв тендер, не виконав свої зобов’язання. Понад три тижні прострочені терміни щодо виготовлення та постачання всієї партії дронів. Доставлено лише трохи більше 70, але технічні характеристики і комплектація не відповідають умовам договору", - повідомляє пресслужба Київської ОВА в телеграм-каналі.

Плати за дрони постачальник не отримав і не отримає.

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко звернувся до правоохоронних органів для всебічного вивчення ситуації.

 

Теги: #кравченко #дрони #київська_ова

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