Події

10:26 12.12.2023

Окупанти в понеділок провели наступ на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, Авдіївки та на захід від Донецька - ISW

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Окупанти в понеділок провели наступ на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, Авдіївки та на захід від Донецька - ISW

Російські війська провели 11 грудня наступальні операції на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Харківській і Луганській областях, у Донецькій області в районі Бахмута, Авдіївки та на захід і південний захід від Донецька, а також на заході Запорізької області й просунулися на деяких напрямках.

"Українські військові чиновники зазначили, що російські війська нещодавно активізували механізовані наступальні операції біля Авдіївки", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас повідомляється, що Велика Британія і Норвегія очолять коаліцію, спрямовану на надання короткострокової та довгострокової допомоги Військово-Морським силам України, оскільки Велика Британія оголосила про додаткові положення щодо морської допомоги Україні.

 

Теги: #війна #isw

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