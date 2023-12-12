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09:41 12.12.2023

Окупанти обстріляли сім прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях за добу, без жертв - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли сім прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях за добу, без жертв - ОК "Північ"

Російські окупанти за минулу добу обстріляли з мінометів шість прикордонних сіл Шосткинського району Сумської області та інтенсивно обстрілювали село Клюси Корюківського району Чернігівської області.

"Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у вівторок уранці.

Загалом за добу нараховано вісім обстрілів (47 вибухів) із різних видів озброєння, понад половина яких припала на Клюси.

"Чернігівська область. Сновська громада: Клюси – 18 та 10 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Сумська область. Шосткинський район: Чуйківка - 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Порохонь - 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Муравейня - 5 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Стара Гута - 5 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Прогрес - 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Зноб-Новгородське - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм", - ідеться у зведенні.

 

Теги: #війна #ок_північ

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