Події

09:19 12.12.2023

Зеленський і Залужний привітали військових із Днем сухопутних військ

2 хв читати
Зеленський і Залужний привітали військових із Днем сухопутних військ

Президент України Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців із Днем сухопутних військ України та подякував їм за можливість пишатися міццю української армії.

"Сухопутні війська України. Майже 600 тис. воїнів різних родів військ. Сміливі. Героїчні. Потужні. Багатьох відзначено державними нагородами. Багатьох пам’ятатимуть завжди побратими за силу й допомогу в бою. Багатьом вдячні наші люди за звільнення нашої землі, міст і сіл, за можливість пишатися потужністю української армії. Багатьох ми сьогодні згадуємо, коли вшановуємо українських героїв, які віддали свої життя заради нашої держави й людей", - написав Зеленський у телеграмі у вівторок уранці.

Він подякував "кожному солдату, кожному сержанту, кожному командиру за міць, яку ви даєте нашій державі".

Зі свого боку головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своєму привітанні назвав Сухопутні війська "надійною основою української армії".

"Другий рік поспіль ми відзначаємо цей день в умовах великої війни, захищаючи країну від російської ворожої навали. Ви – надійна основа української армії. Міцний щит та гострий спис, що нещадно знищує противника! Ви знаєте ціну кожного клаптика української землі. Ваша незламна воля та мужність є гордістю нашої держави! Дякую кожному воїну, хто боронить країну в складі Сухопутних військ Збройних сил України, захищаючи рідний дім та майбутнє наших дітей", - написав він у телеграмі.

"З вами пам’ять і слава наших загиблих побратимів. З вами вірність країні, обов’язку і присязі!" - додав головнокомандувач.

 

 

Теги: #зсу #сухопутні_війська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:47 10.12.2023
Сирський і командири на Східному напрямку обговорили варіанти подальших дій

Сирський і командири на Східному напрямку обговорили варіанти подальших дій

13:48 07.12.2023
Укладено нову угоду про співпрацю у рамках проєкту рекрутингу у ЗСУ

Укладено нову угоду про співпрацю у рамках проєкту рекрутингу у ЗСУ

12:52 07.12.2023
Два учасники схеми незаконного продажу будівель ДП "Національна кінематека України" перерахують на потреби ЗСУ понад 40 млн грн

Два учасники схеми незаконного продажу будівель ДП "Національна кінематека України" перерахують на потреби ЗСУ понад 40 млн грн

18:13 06.12.2023
Підрозділи ПВК "Схід" збили ракету над передмістям Дніпра - Лисак

Підрозділи ПВК "Схід" збили ракету над передмістям Дніпра - Лисак

17:27 06.12.2023
У Силах оборони України служить приблизно 4,5 тис. працівників "ДТЕК" - виконавчий директор

У Силах оборони України служить приблизно 4,5 тис. працівників "ДТЕК" - виконавчий директор

16:30 06.12.2023
Волонтери закликають подякувати захисникам у День ЗСУ донатами на "теплі набори"

Волонтери закликають подякувати захисникам у День ЗСУ донатами на "теплі набори"

16:00 06.12.2023
Кличко нагородив майже сотню військовослужбовців ЗСУ

Кличко нагородив майже сотню військовослужбовців ЗСУ

15:48 06.12.2023
Нардепи пропонують змінити порядок нарахування пенсій військовим, врегулювати порядок їхніх відпусток і затвердити гендерну рівність в армії

Нардепи пропонують змінити порядок нарахування пенсій військовим, врегулювати порядок їхніх відпусток і затвердити гендерну рівність в армії

10:57 06.12.2023
Залужний у День ЗСУ: Як би важко нам не було, але точно не буде соромно

Залужний у День ЗСУ: Як би важко нам не було, але точно не буде соромно

09:24 06.12.2023
Зеленський: У День Збройних сил України тільки одне слово - "Молодці!"

Зеленський: У День Збройних сил України тільки одне слово - "Молодці!"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 800 окупантів

У Херсонській області під обстрілом одна людина загинула, четверо поранені

Сили ППО вночі знищили 9 із 15 ударних БПЛА і 2 ракети Х-59, які атакували Україну

МВФ схвалив 3-й транш близько $900 млн для України за програмою EFF

Зеленський: війна Росії проти України – атака проти історичного повороту 1989 року

ОСТАННЄ

Мінкульт планує запустити музейний реєстр у 2024 році

Єврокомісія планує зібрати 15 млрд євро для України з доходів від заморожених ЄС російських активів - ЗМІ

Ворог за добу завдав 74 удари по населених пунктах Запорізької області

РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях три кораблі, носіїв "Калібрів" немає

За добу окупанти обстріляли Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий, є руйнування

ЗС України за добу ліквідували 800 окупантів

Унаслідок обстрілів у Херсоні є поранені, інформація уточнюється

Кожен українець і українка мають отримувати якісні безбар'єрні послуги

У Херсонській області під обстрілом одна людина загинула, четверо поранені

Сили ППО вночі знищили 9 із 15 ударних БПЛА і 2 ракети Х-59, які атакували Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА