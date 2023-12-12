Зеленський і Залужний привітали військових із Днем сухопутних військ

Президент України Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців із Днем сухопутних військ України та подякував їм за можливість пишатися міццю української армії.

"Сухопутні війська України. Майже 600 тис. воїнів різних родів військ. Сміливі. Героїчні. Потужні. Багатьох відзначено державними нагородами. Багатьох пам’ятатимуть завжди побратими за силу й допомогу в бою. Багатьом вдячні наші люди за звільнення нашої землі, міст і сіл, за можливість пишатися потужністю української армії. Багатьох ми сьогодні згадуємо, коли вшановуємо українських героїв, які віддали свої життя заради нашої держави й людей", - написав Зеленський у телеграмі у вівторок уранці.

Він подякував "кожному солдату, кожному сержанту, кожному командиру за міць, яку ви даєте нашій державі".

Зі свого боку головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своєму привітанні назвав Сухопутні війська "надійною основою української армії".

"Другий рік поспіль ми відзначаємо цей день в умовах великої війни, захищаючи країну від російської ворожої навали. Ви – надійна основа української армії. Міцний щит та гострий спис, що нещадно знищує противника! Ви знаєте ціну кожного клаптика української землі. Ваша незламна воля та мужність є гордістю нашої держави! Дякую кожному воїну, хто боронить країну в складі Сухопутних військ Збройних сил України, захищаючи рідний дім та майбутнє наших дітей", - написав він у телеграмі.

"З вами пам’ять і слава наших загиблих побратимів. З вами вірність країні, обов’язку і присязі!" - додав головнокомандувач.