Зеленський: війна Росії проти України – атака проти історичного повороту 1989 року

Агресія Путіна проти України – його свідома атака проти історичного повороту, який стався 1989 року, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи у понеділок у Вашингтоні в Університеті оборони.

“З 1989 року вороги свободи збиралися з силами та намагалися перевести роздратування від успіху свободи у спроби реваншу проти неї. Вони інвестували у терор. Вони провокували кризи. Вони розпалювали ненависть і підживлювали локальні конфлікти, намагаючись зробити їх катастрофічними війнами або принаймні заморозити як пухлини безвиході для націй, що обмежують їхню волю. Вони воскресили ядерну загрозу”, - сказав Зеленський.

“Війна Росії проти України не просто спроба реваншистської диктатури помститися за реальні чи уявні образи. Це не просто спроба Москви знову поділити Європу на старі сфери впливу. Це свідома атака Путіна проти історичного повороту, який стався 1989 року”, - заявив він.

За його словами, “Путін воює проти України, а в нашій особі – проти усієї вільної та об'єднаної Європи. Він знищує нормальне життя в українських містах, але метою є руйнація свободи, якою люди можуть насолоджуватися і у Варшаві, і в Чикаго, і в Йокогамі”.

“Росія прагне значно більшого, ніж земля чи ресурси чи населення України, і тому не задовольниться або частиною України чи усією Україною… Україна потрібна Росії суто як плацдарм – щоб мати можливість знову поводитися як та імперія, яка померла у 1989 році, та ставить під питання лідерство свободи всюди, де заманеться російському цареві”, - сказав він.

За словами президента, “в цьому Університеті, і в будь-якому іншому інституті вільного світу не звучатиме як констатація формулювання: "після падіння Європи"... Або формулювання: "після падіння свободи в Європі". Тому що ніколи не звучатиме формулювання: "після падіння України".

“Україна – це перший фронт. Але ситуація не має дійти – і може не дійти! – до того, щоб з'явився другий чи третій фронт проти свободи десь у країнах Балтії чи іншій частині Європи”, - зазначив він.

За його словами, “Америка та всі інші вільні нації світу мають бути впевнені у собі, у своїй силі, у своєму лідерстві, щоб диктатури сумнівалися у собі та здатності принижувати свободу і тим більше – руйнувати наш спосіб життя. Коли вільний світ сумнівається чи зволікає – настає час диктатурам святкувати, і вони визрівають найнебезпечніші амбіції”.

Зеленський підкреслив, що "якщо когось і можуть надихати невирішені питання на Капітолійському пагорбі, то тільки Путіна та його хвору команду"

“Прямо зараз, за умов жорстоких боїв наші солдати зберігають позиції на фронті та плацдарми для подальших дій. Ми не дали Росії здобути за цей рік жодної перемоги. Так, Путін намагається створювати нові та нові проблеми. Але українська тактика – не в тому, щоб просто відповідати Росії, бо це неминуче означає втрачати, не в тому, щоб просто контролювати проблеми, які створює Путін, бо це означало б повільно програвати йому, а в тому, щоб надійно вирішувати проблеми. , - Вирішувати! – тому що тільки це дає надію на перемогу”, - наголосив він.