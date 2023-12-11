Події

20:53 11.12.2023

Польські перевізники перегородили дорогу на ПП "Дорогуськ" після заборони протесту

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Польські протестувальники ввечері перегородили машиною з причепом дорогу на польському боці на пункті пропуску (ПП) "Ягодин-Дорогуськ", попри скасування місцевою владою раніше в понеділок дозволу на протест.

"На жаль, напівпричіп, що стояв тут місяць, перекрив дорогу впоперек", - написав лідер польських протестувальників Рафал Меклер у соцмережі X, ілюструючи пост фотографією фури, яка повністю перегородила дорогу.

Меклер анонсував "довгу ніч", оскільки, за його словами, до Дорогуська прибуває все більше і більше протестувальників.

Окрім того, він повідомив, що також отримав інформацію про можливе відкликання дозволу на протест у вівторок, 12 грудня, у Гребенні біля ПП "Рава-Руська -Гребенне".

Як повідомлялося, через протест польських перевізників, що розпочався 6 листопада, на прикордонних переходах "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" та "Рава-Руська - Гребенне" черги на в'їзд перед заблокованими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку сягали 40 км. У четвер, 22 листопада, блокада українсько-польського кордону поширилася на прикордонний перехід "Шегині - Медика", незаблокованими залишилися тільки пункти для пропуску порожнього транспорту і пункти для малотоннажних автомобілів.

Організатори блокади, які вимагають скасувати запроваджений із війною "транспортний безвіз" для України, повідомляли, що, згідно з офіційним дозволом місцевої влади, акція триватиме до 3 січня 2024 року, проте на окремих пунктах уже є дозволи щодо її продовження до лютого. Водночас українська сторона сподівається на розблокування кордону після приходу до влади в Польщі нового уряду під керівництвом Дональда Туска.

До польських перевізників після запобіжної акції в листопаді з 1 грудня приєдналися словацькі, заблокувавши єдиний ПП на кордоні з Україною. Увечері 4 грудня вони припинили протест, але заявляли про намір відновити його 11 грудня.

Про акції протесту, починаючи з 11 грудня, на одному з пунктів пропуску з Україною заявили й угорські перевізники.

За даними Держмитслужби, сумарний експорт автотранспортом з України в листопаді знизився на 26,7% - до 783 тис. тонн, тоді як імпорт - на 23,5%, до 967,1 тис. тонн. Зокрема експорт через Польщу впав на 39,3% - до 282,3 тис. тонн, тоді як імпорт - на 44,6%, до 511,6 тис. тонн.

Найбільше падіння з чотирьох заблокованих ПП було зафіксовано на найбільшому ПП "Ягодин-Дорогуськ": експорт - майже вп'ятеро, до 32,4 тис. тонн, імпорт - у 3,1 раза, до 113,7 тис. тонн. Майже вдвічі - на 46,5% - скоротився український експорт через ПП "Рава-Руська - Гребенне" - до 44,6 тис. тонн, тоді як імпорт через нього впав більше ніж удвічі - на 55,9% - і становив 76,8 тис. тонн.

Через Угорщину в листопаді експорт автотранспортом збільшився на 0,3% - до 163,2 тис. тонн, тоді як імпорт - на 39,4%, до 137,5 тис. тонн. Через Словаччину експорт минулого місяця скоротився на 6,9% - до 66,2 тис. тонн, тоді як імпорт зріс на 29,1%, до 88,3 тис. тонн.

 

Теги: #польща #кордон #блокування

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