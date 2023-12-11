Події

20:35 11.12.2023

Зеленський привітав Туска з обранням прем'єр-міністром Польщі

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Зеленський привітав Туска з обранням прем'єр-міністром Польщі

Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Туска з обранням прем'єр-міністром Польщі.

"Майбутнє України та Польщі - в єдності, взаємодопомозі та стратегічному партнерстві для перемоги над нашим спільним ворогом. Коли ми стоїмо разом, свобода обох наших націй неперевершена", - написав Зеленський у твіттері.

"Ми цінуємо підтримку Польщі. Разом ми зміцнюємо одне одного та всю Європу. Я впевнений, що Україна і Польща залишаться вірними справі захисту глобальної свободи", - додав президент.

 

Теги: #польща #обрання #премєр_міністр

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