Події

18:14 11.12.2023

У патрульній поліції закликають киян користуватися громадським транспортом як альтернативою закритим станціям метро

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У патрульній поліції закликають киян користуватися громадським транспортом як альтернативою закритим станціям метро

У патрульній поліції України наголошують на високій завантаженості проспекту Глушкова в Києві через шість тимчасово закритих станцій метрополітену і закликають киян за можливості користуватися громадським транспортом, - для цього створено умови.

"Ідеться про організацію дорожнього руху. Насамперед на площі Либідській біля метро "Либідська" розворот був закритий практично для всього транспорту, крім громадського", - розповів у понеділок в ефірі Національного телемарафону перший заступник керівника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він повідомив, що тимчасово перенесено зупинку громадського на 300 метрів - до ТРЦ Ocean Plaza. "Змінено організацію дорожнього руху безпосередньо на метро "Теремки". Наразі там додатково працюють екіпажі патрульної поліції для нагляду за безпекою дорожнього руху та регулювання", - зазначив Білошицький.

Він додав, що патрульна поліція стежить за тим, щоб не була зайнята смуга для руху громадського транспорту.

Крім того, за словами заступника начальника департаменту, нанесено спеціальну дорожню розмітку, яка передбачає смугу для громадського транспорту на вулицях Васильківській та Великій Васильківській.

"Сьогодні вранці було значне збільшення транспортних засобів на ділянці дороги біля ст. м. "Теремки" на проспекті Глушкова. Ми пов'язуємо це (виїзд своїми автомобілями), звісно, з тим, що в людей були складнощі дістатися громадським транспортом", - сказав він, додавши, що наразі роботу громадського транспорту, який дублює маршрут метро, уже відрегульовано.

"Закликаємо громадян за можливості користуватися громадським транспортом... щоб не перевантажувати одну вулицю", - підсумував Білошицький.

Теги: #транспорт #київ #поліція

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